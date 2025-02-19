Окон — о «Хаасе»: изменение там, откуда я приехал, заняло бы 8 месяцев, а здесь — 1,5

Французский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Эстебан Окон позитивно высказался об американском коллективе, упомянув «Альпин».

«Конечно, есть много разных моментов, но в «Хаасе» много и позитивного. Я сразу почувствовал себя очень комфортно. Все слушают меня, развесив уши. Это означает, что команда действительно хочет создать для меня комфортные условия и постараться улучшить их. Всё, о чём я просил, было выполнено.

Мы полностью переделали рулевое колесо, и оно стало идеальным, именно в том виде, в каком я хотел. Это не те вещи, к которым я привык ранее. Там, откуда я приехал, это заняло бы восемь или десять месяцев. Здесь это произошло за полтора.

Но я перевернул страницу своей истории в «Альпин». Я желаю им всего наилучшего в будущем. Эта команда всегда будет занимать важное место в моём сердце», — приводит слова Окона издание GrandPrix.