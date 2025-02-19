Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Гасли заявил, что он так и не попрощался с Эстебаном Оконом

Пьер Гасли заявил, что он так и не попрощался с Эстебаном Оконом
Комментарии

29-летний французский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Альпин», Пьер Гасли, отвечая на вопрос о прощании со своим бывшим партнёром по французскому коллективу Эстебаном Оконом, заявил, что у двух гонщиков так и не выдалось этой возможности.

«У нас действительно так и не выдалось возможности попрощаться», — приводит слова Гасли издание GrandPrix.

Гасли выступает за «Альпин» с 2023 года, проведя в их составе два полноценных сезона. Окон был гонщиком французской команды с 2020 года (тогда коллектив назывался «Рено»).

По ходу сезона 2024 года стало известно, что Окон покинет «Альпин» и присоединится к «Хаасу».

Материалы по теме
Окон — о «Хаасе»: изменение там, откуда я приехал, заняло бы 8 месяцев, а здесь — 1,5
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android