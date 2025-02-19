Пьер Гасли заявил, что он так и не попрощался с Эстебаном Оконом

29-летний французский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Альпин», Пьер Гасли, отвечая на вопрос о прощании со своим бывшим партнёром по французскому коллективу Эстебаном Оконом, заявил, что у двух гонщиков так и не выдалось этой возможности.

«У нас действительно так и не выдалось возможности попрощаться», — приводит слова Гасли издание GrandPrix.

Гасли выступает за «Альпин» с 2023 года, проведя в их составе два полноценных сезона. Окон был гонщиком французской команды с 2020 года (тогда коллектив назывался «Рено»).

По ходу сезона 2024 года стало известно, что Окон покинет «Альпин» и присоединится к «Хаасу».