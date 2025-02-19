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Льюис Хэмилтон рассказал о первых ощущениях от болида SF-25

Льюис Хэмилтон рассказал о первых ощущениях от болида SF-25
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал первые ощущения от пилотирования болида «Феррари» под названием SF-25.

«Что касается машины, сейчас сложно что-либо говорить. Ещё слишком рано. Сегодня у нас не было никаких проблем. Шарль был за рулём этим утром, я — днём, и это мой первый актуальный боевой болид «Феррари», на котором я пилотирую. И мне до сих пор трудно в это поверить.

Я стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждый день присутствуя в этой легендарной команде, и я многому учусь у всех, с кем мне удаётся работать в коллективе», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Italia.

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