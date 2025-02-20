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Bugatti показала первые клиентские Mistral. Это последняя модель с двигателем W16

Bugatti показала первые клиентские Mistral. Это последняя модель с двигателем W16
Клиентские экземпляры Bugatti W16 Mistral
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Компания Bugatti показала первые клиентские экземпляры W16 Mistral — последней модели марки с 8-литровым квад-турбо двигателем W16, которым ранее оснащались Veyron и Chiron. Согласно пресс-релизу Bugatti, два автомобиля уже собраны и доставлены владельцам.

Bugatti W16 Mistral в цвете White Glacier

Bugatti W16 Mistral в цвете White Glacier

Фото: Bugatti

Один из экземпляров окрашен в цвет Black Carbon, тогда как в интерьере преобладает оттенок Bugatti Light Blue Sport. Другой же выполнен в цвете White Glacier с акцентами Atlantic Blue и Italian Red.

Bugatti W16 Mistral в цвете Black Carbon

Bugatti W16 Mistral в цвете Black Carbon

Фото: Bugatti

Bugatti W16 Mistral был представлен 19 августа 2022 года, это первый за 13 лет родстер французской марки. Мощность двигателя автомобиля 1177 кВт (1600 л. с.), благодаря чему в середине ноября 2024 года на автодроме в Папенбурге он установил мировой рекорд скорости для машин с открытым верхом.

Интерьер Bugatti W16 Mistral

Интерьер Bugatti W16 Mistral

Фото: Bugatti

В общей сложности будет выпущено 99 экземпляров Bugatti W16 Mistral. Стоимость автомобиля — € 5 млн.

Напомним, что в июне 2024 года на смену снятому с производства Chiron в Bugatti представили модель Tourbillon — первый автомобиль марки с гибридным двигателем.

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