Bugatti показала первые клиентские Mistral. Это последняя модель с двигателем W16

Компания Bugatti показала первые клиентские экземпляры W16 Mistral — последней модели марки с 8-литровым квад-турбо двигателем W16, которым ранее оснащались Veyron и Chiron. Согласно пресс-релизу Bugatti, два автомобиля уже собраны и доставлены владельцам.

Bugatti W16 Mistral в цвете White Glacier Фото: Bugatti

Один из экземпляров окрашен в цвет Black Carbon, тогда как в интерьере преобладает оттенок Bugatti Light Blue Sport. Другой же выполнен в цвете White Glacier с акцентами Atlantic Blue и Italian Red.

Bugatti W16 Mistral в цвете Black Carbon Фото: Bugatti

Bugatti W16 Mistral был представлен 19 августа 2022 года, это первый за 13 лет родстер французской марки. Мощность двигателя автомобиля 1177 кВт (1600 л. с.), благодаря чему в середине ноября 2024 года на автодроме в Папенбурге он установил мировой рекорд скорости для машин с открытым верхом.

Интерьер Bugatti W16 Mistral Фото: Bugatti

В общей сложности будет выпущено 99 экземпляров Bugatti W16 Mistral. Стоимость автомобиля — € 5 млн.

Напомним, что в июне 2024 года на смену снятому с производства Chiron в Bugatti представили модель Tourbillon — первый автомобиль марки с гибридным двигателем.