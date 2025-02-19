Льюис Хэмилтон ответил, какой видит работу с Шарлем Леклером в 2025 году

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ответил, какой видит работу с Шарлем Леклером в «Феррари» в 2025 году.

– Как вы видите своё партнёрство с Леклером в этом году?

– Фантастически. Мне очень нравится работать с Шарлем. Я считаю, что мы уже построили хорошую дружбу. Но ещё до того, как мы объединились в команду, мы много говорили на трассе и за её пределами. Мы много общались о музыке и моде. У нас так много общего, и мы хорошо ладим. В рабочей среде, в которой мы находимся, это здорово.

Мне также нравится понимать, как он работает, потому что у него большой опыт работы в команде и он хорошо интегрирован в коллектив. Я вкладываю все свои силы, чтобы самому войти в команду, которая так увлекательно и интересно устроена, — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Italia.