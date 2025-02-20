Льюис Хэмилтон — о переходе в «Феррари»: нахожусь в нужном месте в нужное время

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о своём переходе в «Феррари».

– В своей карьере вы всегда делали правильные переходы в команды. Этот случай из таких?

– 100%. У меня нет ни малейшего сомнения или вопроса в моей голове по поводу «Феррари». Я нахожусь в нужном месте в нужное время, и для меня большая честь быть здесь, присоединиться к этой команде и работать со всеми, чтобы попытаться построить этот коллектив и продолжить его великую историю.

Каждый день здесь получался просто захватывающим. Даже прошлой ночью прогулка по этой сцене в Лондоне, когда я был одет в красное, оказывалась для меня чем-то совершенно новым. Возможность жить с фанатами — это нечто совсем другое, и разница просто колоссальная между тем, чтобы быть соперником и быть пилотом «Феррари». Начало пути вместе с фанатами и командой — это то, что лишило меня дара речи, — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Italia.