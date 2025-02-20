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Леклер — о работе с Хэмилтоном: его подход успешный, ведь он самый успешный гонщик в Ф-1

Леклер — о работе с Хэмилтоном: его подход успешный, ведь он самый успешный гонщик в Ф-1
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27-летний гонщик Формулы-1 из Монако, выступающий за команду «Феррари», Шарль Леклер прокомментировал работу с семикратным чемпионом серии Льюисом Хэмилтоном в составе итальянского коллектива.

«В первые несколько недель всегда очень интересно работать с новым напарником, особенно если это Льюис Хэмилтон, он добился стольких успехов, что это просто суперинтересно. Для меня очень здорово иметь возможность анализировать, как он на самом деле работает изо дня в день со своими инженерами, какие комментарии он делает и на что он обращает особое внимание.

Льюис обладает очень успешным подходом к работе, поскольку не зря является самым успешным гонщиком в Формуле-1, поэтому, конечно, я искал любую возможность и пытался проанализировать и научиться у него как можно большему.

В первые несколько недель это было очень сложно, потому что мы не выезжали на трассу на одной машине в одно и то же время, но я вижу черты его стиля вождения, и это действительно здорово. У нас также хорошие отношения, нам удалось провести вместе довольно много времени, и мы не можем дождаться, когда начнём гоняться друг с другом», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

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