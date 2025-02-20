Зак Браун ответил, кто будет фаворитом среди команд Формулы-1 в сезоне-2025

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун ответил, кто будет фаворитом среди команд «Королевских гонок» в сезоне-2025.

«Я определённо ожидаю, что Льюис [Хэмилтон] станет претендентом на чемпионство среди пилотов. Я думаю, что мы и «Феррари» закончили прошлый год в состоянии полного равенства по силам, и, на мой взгляд, это продолжится.

«Мерседес» был очень близок к победам, но всё равно смог выиграть четыре или пять гонок. Так что я определённо оставляю их в борьбе за титул.

И, конечно, «Ред Булл»: это была очень сильная команда в первой половине года, чуть менее сильная в середине года, а затем очень сильная в конце. Так что я не думаю, что между нами, «Мерседесом», «Феррари» и «Ред Булл» будет разница по силе», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.