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Зак Браун ответил, кто будет фаворитом среди команд Формулы-1 в сезоне-2025

Зак Браун ответил, кто будет фаворитом среди команд Формулы-1 в сезоне-2025
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Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун ответил, кто будет фаворитом среди команд «Королевских гонок» в сезоне-2025.

«Я определённо ожидаю, что Льюис [Хэмилтон] станет претендентом на чемпионство среди пилотов. Я думаю, что мы и «Феррари» закончили прошлый год в состоянии полного равенства по силам, и, на мой взгляд, это продолжится.

«Мерседес» был очень близок к победам, но всё равно смог выиграть четыре или пять гонок. Так что я определённо оставляю их в борьбе за титул.

И, конечно, «Ред Булл»: это была очень сильная команда в первой половине года, чуть менее сильная в середине года, а затем очень сильная в конце. Так что я не думаю, что между нами, «Мерседесом», «Феррари» и «Ред Булл» будет разница по силе», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.

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