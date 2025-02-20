Фредерик Вассёр сказал, будет ли проблемой директива ФИА по ужесточению проверок крыла

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал директиву Международной автомобильной федерации (ФИА) по поводу ужесточения проверок гибкости переднего крыла, которая начнёт действовать с Гран-при Испании.

«Это ужесточение проверок не станет проблемой, и я думаю, что здесь станет, наоборот, хорошо, когда появилась ясность. Самое важное для меня — знать, что к Барселоне мы должны кое-что изменить в переднем антикрыле, и у нас есть возможность обсудить сроки изменений, потому что Гран-при Испании пройдёт через неделю после Монако, и необходимо приехать в Монако с полным пакетом модификаций для переднего антикрыла.

Гораздо хуже было бы, если бы эту поправку ввели через первые два Гран-при. Тогда реализация изменений вызвала много споров и проблем, что привело бы к беспорядку. Мы планировали обновить переднее антикрыло в течение сезона, но теперь знаем, что должны сделать это к Барселоне», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.