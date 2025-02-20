Браун назвал ключевой фактор в борьбе за Кубок конструкторов для «Ред Булл» и «Мерседеса»

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун назвал ключевой фактор в борьбе за Кубок конструкторов для «Ред Булл» и «Мерседеса».

«Очевидно, что Кими — новичок, а Лиам, скажем так, ещё недостаточно опытен, поэтому тоже новичок, и я думаю, что с точки зрения борьбы в Кубке конструкторов это, вероятно, будет решающим фактором и более сложной задачей для их команд на протяжении 24 гонок.

Если быть прямолинейным — у них явно будут по ходу сезона «выходные новичков». Но я думаю, что они оба чрезвычайно быстрые пилоты, и я ожидаю, что они оба будут выигрывать гонки», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.