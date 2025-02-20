40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Феррари», Льюис Хэмилтон ответил, завершит ли карьеру после завоевания восьмого титула.

«Если мне посчастливится выиграть ещё один титул, что, очевидно, является тем, к чему мы стремимся, я не думаю, что остановлюсь на этом.

Я уже работал с двумя командами-победительницами чемпионатов мира. Я знаю, как выглядит команда-победитель и как она себя чувствует. Все в «Феррари» такие. Здесь царит такая страсть, какой вы никогда не видели. У «Феррари» есть абсолютно все ингредиенты, необходимые для победы», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Ранее напарник Хэмилтона Шарль Леклер прокомментировал работу с британцем.