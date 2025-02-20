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Леклер уступил 0,07 секунды рекорду Шумахера на тестах во Фьорано

Леклер уступил 0,07 секунды рекорду Шумахера на тестах во Фьорано
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27-летний автогонщик из Монако, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», Шарль Леклер во время дебюта болида команды SF-25 на съёмочном дне на домашней трассе «Скудерии» во Фьорано вплотную приблизился к рекорду легендарного семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера.

По сообщениям итальянского журналиста Паоло Чикароне, Леклер проехал один из кругов во Фьорано с результатом в 56,06 секунды. Рекорд трассы принадлежит Шумахеру, который в 2004 году проехал круг за 55,999 секунды.

Ранее партнёр Леклера и семикратный победитель серии Льюис Хэмилтон ответил, завершит ли карьеру после завоевания восьмого титула.

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