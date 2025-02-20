Карлос Сайнс назвал двигатели «Мерседес» одной из причин, по которым перешёл в «Уильямс»

Испанский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Уильямс», Карлос Сайнс назвал двигатели «Мерседес» одной из причин, по которым перешёл в британский коллектив.

«Я бы солгал, если бы не сказал вам, что одной из причин, по которой я перешел в «Уильямс», является двигатель «Мерседес» на 2026 год. Это одна из причин. Поэтому я надеюсь, что двигатель «Мерседес» станет частью успеха и реконструкции «Уильямса».

Я не помню точного момента, когда решил перейти в «Уильямс», потому что это происходило постепенно. Я шаг за шагом убеждал себя в этом, задавая больше вопросов и наводя справки обо всех командах. И только время покажет, прав я или нет.

Но это были очень тяжёлые шесть месяцев, когда мне приходилось выступать на трассе и в то же время пытаться решить своё будущее с командами, которые были в середине и в конце турнирной таблицы. Это, безусловно, немного повлияло на меня по ходу сезона, и мне пришлось совместить эти две вещи. Но постепенно я убедил себя, что «Уильямс» — мой лучший вариант и тот, которого я больше всего хотел», — приводит слова Сайнса издание GrandPrix.