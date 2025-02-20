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Мик Шумахер объяснил, что помешало ему добиться успеха в Формуле-1

Мик Шумахер объяснил, что помешало ему добиться успеха в Формуле-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Мик Шумахер, ныне выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), объяснил, что помешало ему добиться успеха в «Королевских гонках».

«Моя репутация в большей степени была обусловлена негативными отзывами общественности обо мне, чем тем, в чём я хорош. У меня был имидж пилота, регулярно разбивающего болиды.

И особенно все акцентировались не на количестве, а на результатах аварий, например, когда моя машина раскололась на две части [Гран-при Монако]. Но что не принимается во внимание, так это то, что наша машина была спроектирована так. Конструкция болида предусматривала, что, в случае бокового удара он расколется. Другие автомобили остались бы целыми.

В то время я не говорил об этом, потому что не хотел провоцировать ещё большие трения с командой. Я был выбит из колеи и не защищался, потому что был застенчив. Но в конечном счёте, чтобы выступать, нужна уверенность в себе и поддержка. Сегодня я бы лучше защищал себя.

Я повзрослел как личность и больше не стал бы так быстро говорить «всё в порядке», но я бы более бескомпромиссно отстаивал свою точку зрения как внутри, так и снаружи. Мне пришлось пройти через этот процесс взросления, чтобы стать тем человеком, которым я являюсь сегодня», — приводит слова Шумахера издание GrandPrix.

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