«Рейсинг Буллз» опубликовал первые фотографии своего нового болида на трассе

Пресс-служба команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» опубликовала первые фотографии своего нового болида VCARB 02 на трассе.

Фото: Пресс-служба «Рейсинг Буллз»

«Одно слово: одержимость», — подписала пресс-служба пост в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Пресс-служба «Рейсинг Буллз»

На общей презентации команд коллектив «Рейсинг Буллз» представил свою обновлённую ливрею, которая претерпела колоссальные изменения в сравнении с прошлыми сезонами. Основным цветом машины стал белый, который дополняют чёрные карбоновые вставки с использованием фирменного жёлтого цвета на переднем антикрыле и капоте.

Гонщиками команды на сезон 2025 года стали опытный японский пилот Юки Цунода и франко-алжирский новичок «Королевских гонок» из академии «Ред Булл» Исак Хаджар.