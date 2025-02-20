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«Рейсинг Буллз» опубликовал первые фотографии своего нового болида на трассе

«Рейсинг Буллз» опубликовал первые фотографии своего нового болида на трассе
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» опубликовала первые фотографии своего нового болида VCARB 02 на трассе.

Фото: Пресс-служба «Рейсинг Буллз»

«Одно слово: одержимость», — подписала пресс-служба пост в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Пресс-служба «Рейсинг Буллз»

На общей презентации команд коллектив «Рейсинг Буллз» представил свою обновлённую ливрею, которая претерпела колоссальные изменения в сравнении с прошлыми сезонами. Основным цветом машины стал белый, который дополняют чёрные карбоновые вставки с использованием фирменного жёлтого цвета на переднем антикрыле и капоте.

Гонщиками команды на сезон 2025 года стали опытный японский пилот Юки Цунода и франко-алжирский новичок «Королевских гонок» из академии «Ред Булл» Исак Хаджар.

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