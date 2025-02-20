Фанат «Феррари» спилил дерево, которое мешало просмотру заездов во Фьорано

Во время съёмочного дня команды Формулы-1 «Феррари» один из тифози залез на забор и спилил дерево, стоящее рядом с ним, поскольку оно мешало просмотру происходящего на трассе во Фьорано.

В «Феррари» решили провести съёмочный день сразу после окончания первой в истории общей презентации ливрей команд, где все коллективы собрались вместе.

Первым за руль болида SF-25 сел монегаск Шарль Леклер, который по итогам заездов вплотную приблизился к рекорду легендарного семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера.

Ранее Льюис Хэмилтон ответил, завершит ли карьеру после завоевания восьмого титула.