Мартин Брандл рассказал, почему восхищается Ландо Норрисом

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл рассказал, что его восхищает в британском гонщике «Макларена» Ландо Норрисе.

«Что меня восхищает в Ландо, так это то, что, когда многие пилоты покинули бы «Макларен», а у Норриса было много заманчивых предложений, он продолжал доверять команде. И я восхищаюсь и его верой в коллектив.

Теперь они добились успеха и стали обладателями Кубка конструкторов. Так что будем надеяться, что и сам Ландо завоюет себе титул в личном зачёте. Я думаю, он знает, что ему нужно делать, у него большой опыт, теперь он выигрывал гонки. В прошлом году он блестяще выиграл две гонки, доминируя всю дистанцию. Так что, на мой взгляд, у него есть все необходимые качества для чемпионства», — приводит слова Брандла издание Racingnews365.