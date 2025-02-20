Ферстаппен: впервые в карьере я — самый возрастной пилот в команде

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о своём новом напарнике Лиаме Лоусоне, с которым будет защищать цвета «Ред Булл» в сезоне-2025.

«Я думаю, приятно наконец-то начать сезон. Честно говоря, очень рад работать с Лиамом. Я впервые в своей карьере являюсь самым возрастным пилотом [в команде]. Давайте посмотрим, чего мы добьёмся вместе. Он очень хороший парень. Я просто рад начать работать.

На самом деле мы потратили не так уж много времени на разговоры о машине. Мы видели друг друга на фотосессиях, но я уверен, что всё будет хорошо. Видел, как Лиам рос в юниорской команде, и он определённо заслуживает места в команде, так что я просто очень рад приступить к делу, просто поработать вместе с командой, попытаться улучшить машину и провести отличный сезон вместе», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.