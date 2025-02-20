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Леклер рассказал, с каким счётом идёт их шахматная дуэль с Хэмилтоном

Леклер рассказал, с каким счётом идёт их шахматная дуэль с Хэмилтоном
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер рассказал, как складываются его партии с новоиспечённым напарником, семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

Во время общей презентации Формулы-1 многие заметили, что Леклер и Хэмилтон устроили шахматную партию, сидя за столом в зале арены О2.

«Во вторник мы сыграли три партии, 2:1 в его пользу. Он впереди и по общему счёту — 3:2. Но я отыграюсь», — приводит слова Леклера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона этот сезон станет первым в составе «Феррари». Он заменил в команде ушедшего в «Уильямс» Карлоса Сайнса.

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