Логан Сарджент принял решение завершить карьеру в автоспорте

Бывший гонщик Формулы-1, уволенный из «Уильямса» по ходу сезона-2024, американец Логан Сарджент принял решение объявить о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба IDEC Sport, в программе которой он должен был выступать в сезоне-2025 в чемпионате ELMS.

«После решения Логана Сарджанта уйти от спорта, чтобы преследовать другие интересы, IDEC Sport и Genesis Magma Racing принимают его решение и объявят о его замене в ближайшие несколько дней. Желаем Логану всего самого наилучшего в его проектах», — гласит сообщение на странице команды в социальных сетях.

Напомним, Логан Сарджент был уволен из команды «Уильямс» в середине прошлого сезона. В составе британского коллектива его заменил Франко Колапинто.