Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Логан Сарджент принял решение завершить карьеру в автоспорте

Логан Сарджент принял решение завершить карьеру в автоспорте
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, уволенный из «Уильямса» по ходу сезона-2024, американец Логан Сарджент принял решение объявить о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба IDEC Sport, в программе которой он должен был выступать в сезоне-2025 в чемпионате ELMS.

«После решения Логана Сарджанта уйти от спорта, чтобы преследовать другие интересы, IDEC Sport и Genesis Magma Racing принимают его решение и объявят о его замене в ближайшие несколько дней. Желаем Логану всего самого наилучшего в его проектах», — гласит сообщение на странице команды в социальных сетях.

Напомним, Логан Сарджент был уволен из команды «Уильямс» в середине прошлого сезона. В составе британского коллектива его заменил Франко Колапинто.

Материалы по теме
Нам показали вторую машину Формулы-1 2025 года! Как прошла презентация «Уильямса»
Live
Нам показали вторую машину Формулы-1 2025 года! Как прошла презентация «Уильямса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android