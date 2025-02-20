Тюнинг-ателье Manhart подготовило 966-сильный Porsche 911 GT2 RS

Немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance представило свой новый проект — Manhart TR 950, построенный на базе Porsche 911 GT2 RS (поколение 991). Автомобиль получил немало доработок, а также под тысячу лошадиных сил мощности.

Manhart TR 950 Фото: Manhart

Изначально рядный 3,8-литровый 6-цилиндровый битурбо двигатель GT2 RS выдавал 700 лошадиных сил, но благодаря перепрошивке блока управления, доработанным турбинам, а также улучшенному интеркулеру и иной выхлопной системе отдачу удалось увеличить до 966 л. с.

Manhart TR 950 Фото: Manhart

Автомобиль сохранил прежние карбон-керамические тормоза, но получил элементы подвески и колёса от Manthey. Кузов также доработан с помощью компонентов от DB Carbon. Среди них передний спойлер с аэродинамическими накладками, боковые юбки, вставки для воздухозаборников и диффузор.