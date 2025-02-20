Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тюнинг-ателье Manhart подготовило 966-сильный Porsche 911 GT2 RS

Тюнинг-ателье Manhart подготовило 966-сильный Porsche 911 GT2 RS
Manhart TR 950
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance представило свой новый проект — Manhart TR 950, построенный на базе Porsche 911 GT2 RS (поколение 991). Автомобиль получил немало доработок, а также под тысячу лошадиных сил мощности.

Manhart TR 950

Manhart TR 950

Фото: Manhart

Изначально рядный 3,8-литровый 6-цилиндровый битурбо двигатель GT2 RS выдавал 700 лошадиных сил, но благодаря перепрошивке блока управления, доработанным турбинам, а также улучшенному интеркулеру и иной выхлопной системе отдачу удалось увеличить до 966 л. с.

Manhart TR 950

Manhart TR 950

Фото: Manhart

Автомобиль сохранил прежние карбон-керамические тормоза, но получил элементы подвески и колёса от Manthey. Кузов также доработан с помощью компонентов от DB Carbon. Среди них передний спойлер с аэродинамическими накладками, боковые юбки, вставки для воздухозаборников и диффузор.

Материалы по теме
Фото
Представлен уникальный Ford GT, вдохновлённый Стефеном Карри
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android