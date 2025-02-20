Черданцев ответил главе Минпромторга, заявившему, что в России не ждут зарубежный автопром

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался на тему возвращения на российский рынок автомобилей зарубежных компаний. Черданцев в своём телеграм-канале ответил главе Минпромторга России Антону Алиханову, который ранее сказал, что в России не ждут возвращения продукции иностранных марок «с распростёртыми объятиями».

«А я жду. Хотелось бы узнать, о каких именно возможностях идёт речь? И какой равноценный по цене/качеству автомобиль предлагается взамен хотя бы Hyundai Solaris?» — написал Черданцев.

Согласно сообщению РИА Новости, Антон Алиханов ранее заявил, что иностранным компаниям придётся соответствовать неким условиям для возвращения на рынок.

«Знаете, мы никого с распростёртыми объятиями не ждём. За всё нужно будет платить, за всё своё поведение. Мы будем, когда появится соответствующее поручение, готовить наше видение», — приводит слова Алиханова агентство.