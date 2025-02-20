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«Не против, если будет 25 пит-стопов». Ферстаппен — о новых правилах ФИА в Монако

«Не против, если будет 25 пит-стопов». Ферстаппен — о новых правилах ФИА в Монако
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о последних изменениях в правилах, касающихся Гран-при Монако.

«Только что прочёл об этом. Не знаю, будет ли оказано большое влияние. Я не против, если честно, будет один пит-стоп, два пит-стопа, 25 пит-стопов. Всё в порядке. Я буду делать то, что они решат. Да, на трассе в Монако очень сложно совершать обгоны. Конечно, чем больше становятся болиды, тем сложнее бороться. У меня есть ощущение, что в 2016 году оставалась какая-то возможность, но сейчас её нет. Помогут ли два пит-стопа? Сложно сказать. Но мы узнаем, ведь так?» — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, Комиссия ФИА внесла предложение об увеличении количества обязательных пит-стопов на Гран-при Монако с целью повышения зрелищности гонок и интереса к ним. Данный вопрос будет дополнительно обсуждаться Спортивным комитетом в ближайшие недели, однако предварительно он уже одобрен Комиссией ФИА. Речь идёт о проведении двух обязательных остановок.

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