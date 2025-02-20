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В Ф-1 изменили требования к использованию охлаждающих комплектов в 2025 году — Motorsport

В Ф-1 изменили требования к использованию охлаждающих комплектов в 2025 году — Motorsport
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Новые комплекты для охлаждения гонщиков будут необязательны к использованию в 2025 году. Об этом сообщает Motorsport.

По информации источника, в предстоящем сезоне система будет устанавливаться на машины только при достижении температуры в 31 градус по Цельсию, так что пилоты получат возможность не использовать её постоянно. Однако в 2026 году система будет напрямую подключена к модифицированным электронным системам машин, построенных по новым регламентам, в связи с чем новые комбинезоны всегда будут находиться на пилотах.

При этом если пилот примет решение не использовать охлаждение в 2025 году, то ему придётся возить с собой в кабине дополнительные 500 г балласта, чтобы не получить конкурентного преимущества.

Подробнее о системе:
Фото
Раскрыты детали нового комплекта для охлаждения гонщиков Формулы-1
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