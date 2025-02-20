Бриаторе: Колапинто — главный актив «Альпин»

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о резервном пилоте команды, аргентинце Франко Колапинто.

«Он быстрый. Он очень и очень хороший пилот. Ему нужен опыт, но мы верим во Франко. Мы боролись за то, чтобы он был в команде. И в будущем Франко — один из самых важных активов для нас. В Формуле-1 невероятно важен тайм-менеджмент. Он хороший парень, он с уважением относится к спонсорам. У него отличные отношения с инженерами, он усердно работает в команде. Я очень доволен», — приводит слова Флавио Бриаторе F1i.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Франко Колапинто может заменить Джека Дуэна уже после первых пяти Гран-при сезона-2025.