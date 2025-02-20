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Франко Колапинто: горд, что Бриаторе заметил меня

Франко Колапинто: горд, что Бриаторе заметил меня
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Аргентинский гонщик, резервист «Альпин» Франко Колапинто высказался о своём менеджере, Флавио Бриаторе.

«Я очень горд тем, что однажды Бриаторе меня заметил. В детстве я следил за победами Фернандо, а реальность такова, что Флавио привёл к победам сначала Шумахера, а затем и Алонсо. Они оба были моими кумирами. Тот факт, что он заметил меня и сказал, что в будущем я стану чемпионом, — большая честь», — приводит слова Колапинто Marca.

Франко Колапинто 21 год. Аргентинец заявил о себе в минувшем сезоне, когда заменил в последних девяти гонках американца Логана Сарджента. Колапинто удалось дважды попасть в топ-10, на Гран-при Азербайджана и США.

Как сообщали СМИ, Колапинто может заменить в составе «Альпин» в качестве боевого пилота Джека Дуэна уже после пяти Гран-при в сезоне-2025.

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