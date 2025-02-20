Берман — о штрафах за мат: теперь не смогу позволить себе ругаться

Новичок Формулы-1 британский пилот «Хааса» Оливер Берман высказался о штрафах за нецензурную лексику.

«Я определённо теперь не могу позволить себе ругаться, так что это отличное начало. Конечно, такие новые правила стали самой большой темой для обсуждения в межсезонье. Но я уверен, мы найдём сделать способ так, чтобы все стороны остались довольны. Что-нибудь придумаем. Конечно, приятно, что теперь я могу высказывать своё мнение в GPDA. Мы обсуждаем очень многое, и в этом большое отличие от того, что было в Формуле-2. Мы работаем и сможем найти решение», — приводит слова Оливера Бермана RacingNews365.