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Франко Колапинто: Антонелли проехал 10 тысяч км перед дебютом, а я — 400 км

Франко Колапинто: Антонелли проехал 10 тысяч км перед дебютом, а я — 400 км
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Аргентинский гонщик, резервист «Альпин» Франко Колапинто высказался о своём прошлом сезоне в Формуле-1. Напомним, Колапинто провёл девять гонок в составе команды «Уильямс», заменив Логана Сарджента.

«В прошлом сезоне в команде «Уильямс» мне подарили несколько невероятных гонок, я пытался по максимуму использовать этот шанс. Хотел доказать, что заслужил место в Формуле-1. Я смог быстро адаптироваться и выложиться по максимуму.

Сложно участвовать в гонках Формулы-1 без тестов. А я не отработал ни дня. В наше время пилоты перед дебютом проезжают тысячи километров. Антонелли проехал 10 тыс. км перед дебютом, а я — 400 км. Так что да, мне было сложно, но, считаю, я доказал, что заслуживаю место в Формуле-1. Именно с такой мыслью выступал в прошлом сезоне. Конечно, я допускал ошибки, но знал, что выкладываюсь по максимуму в каждом повороте и на каждом круге», — приводит слова Колапинто Marca.

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