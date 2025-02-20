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17-летний талант «Ред Булл» провёл первые полноценные тесты машины Формулы-1

17-летний талант «Ред Булл» провёл первые полноценные тесты машины Формулы-1
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17-летний юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад был замечен на тестах машины «Альфа Таури» образца 2023 года, сообщает итальянская редакция Motorsport. Эти тесты стали первыми для Линдблада в карьере.

Как информирует источник, в команде решили потратить ограниченное время тестов машин трёх прошлых лет на то, чтобы обкатать новичка, недавно получившего право на получение суперлицензии ФИА.

Напомним, Линдблад стал чемпионом Океанической региональной Формулы этой зимой, заработав достаточное количество баллов для получения суперлицензии.

По правилам ФИА, суперлицензию можно получить только по достижении 18-летнего возраста, однако в Федерации могут выдать документ в исключительных случаях несовершеннолетним пилотам. Такие поправки были приняты в прошлом году.

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