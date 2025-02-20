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Представление новой машины на общей презентации обошлось «Ред Булл» в $ 1 млн — ESPN

Представление новой машины на общей презентации обошлось «Ред Булл» в $ 1 млн — ESPN
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» на общей презентации Формулы-1, которая прошла 18 февраля в Лондоне на арене О2, представила публике видеоролик, посвящённый новой машине. Таким путём пошли многие команды, однако ролик «Ред Булл» вышел одним из самых масштабных.

Как сообщает ESPN, их семиминутная презентация обошлась команде в $ 1 млн.

Напомним, в ходе презентации руководитель команды Кристиан Хорнер был освистан частью болельщиков. Фанаты стали недовольно гудеть в адрес Кристиана, когда тот появился на сцене перед презентацией болида австрийской команды.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды продолжат выступать четырёхкратный чемпион мира нидерландский пилот Макс Ферстаппен и новичок команды, экс-пилот «РБ» Лиам Лоусон, представляющий Новую Зеландию. По итогам сезона-2024 команда заняла лишь третье место в Кубке конструкторов после двух побед подряд.

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