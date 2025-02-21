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Представлен самый мощный Rolls-Royce в истории

Представлен самый мощный Rolls-Royce в истории
Rolls-Royce Black Badge Spectre
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Компания Rolls-Royce Motor Cars представила электрическое купе Black Badge Spectre — самый мощный автомобиль в истории марки. Отмечается, что автомобиль являет собой альтер-эго бренда, а создана новинка на основе данных телеметрии предыдущих моделей линейки Black Badge.

Rolls-Royce Black Badge Spectre

Rolls-Royce Black Badge Spectre

Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Spectre оснащён двумя электромоторами, которые в стандартном варианте развивают 430 кВт (585 л. с.), тогда как мощность ​​Black Badge Spectre в режиме Infinity Mode составляет 485 кВт (659 л. с.).

Rolls-Royce Black Badge Spectre

Rolls-Royce Black Badge Spectre

Фото: Rolls-Royce

Кроме того, при активации настройки Spirited Mode крутящий момент Black Badge Spectre достигает 1075 Нм. За счёт этого до 60 миль в час (97 км/ч) электромобиль разгоняется за 4,1 секунды.

Rolls-Royce Black Badge Spectre

Rolls-Royce Black Badge Spectre

Фото: Rolls-Royce

Для сравнения, стандартному Rolls-Royce Spectre для такого разгона требуется 4,5 секунды, а Rolls-Royce Wraith c V12 на 465 кВт (632 л. с.), который до этого считался самым мощным автомобилем марки, достигает 60 миль в час за 4,4 секунды.

Интерьер Rolls-Royce Black Badge Spectre

Интерьер Rolls-Royce Black Badge Spectre

Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Black Badge Spectre дебютировал в новом цвете Vapour Violet, который отсылает к атмосфере неоновой клубной культуры 1980–1990 годов, и уникальными 23-дюймовыми колёсами. Цена автомобиля не называется.

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