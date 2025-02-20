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81-летний Хельмут Марко собирается посетить все Гран-при в 2025 году

81-летний Хельмут Марко собирается посетить все Гран-при в 2025 году
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что планирует посетить все Гран-при в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Буду ли я на всех гонках в этом году? Разумеется. Я хорошо восстановился и нахожусь в отличной форме. В межсезонье я работал в офисе в Граце, много времени проводил в лесу. Занимаюсь йогой и упражнениями на растяжку. Понимаю, что нужно что-то делать. В последнее время я много работаю на тренажёрах», — приводит слова Марко oe24.

Хельмуту Марко в апреле 2025-го исполнится 82 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира четвёртый раз подряд. Команда «Ред Булл», однако, заняла лишь третье место в Кубке конструкторов.

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