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«У нас нет отгулов, но и рожать не мне». Ферстаппен — о рождении ребёнка во время Гран-при

«У нас нет отгулов, но и рожать не мне». Ферстаппен — о рождении ребёнка во время Гран-при
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Пилот, четырёхкратный чемпион мира «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, как он отреагирует, если его избранница, Келли Пике, будет рожать во время одного из гоночных уикендов.

«Буду ли я осторожнее из-за штрафных баллов? Нет. Но я уже был в такой ситуации. Я уже набирал 9 или 10 баллов, так что просто нужно контролировать ситуацию. Рождение ребёнка? Я не могу пропустить гонку, если, конечно, не наберу слишком много штрафов за мат. Возможно всё. Но в Формуле-1 нет отгулов. Я не могу взять двухмесячный отпуск. Что если ребёнок родится во время гоночного уикенда? Если так, то так. Я не могу ничего сделать. Как я уже сказал, у нас нет отгулов. Но и рожать не мне», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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