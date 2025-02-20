Пилот NASCAR Cup Series остался с -67 очками после штрафа

Гонщик команды NASCAR Cup Series Joe Gibbs Racing Чейз Бриско остался с отрицательным балансом очков после штрафа, полученного за несоответствие машины техническим требованиям после «Дейтоны-500». Об этом сообщает пресс-служба серии.

На автомобиле Бриско была обнаружена нелегитимная модификация основания заднего спойлера. За это серия оштрафовала пилота на 100 очков в регулярном чемпионате. Кроме того, Бриско потеряет 10 бонусных очков плей-офф.

Чейз Бриско стартовал с поул-позиции в гонке, а финишировал на четвёртой позиции, набрав в общей сложности 33 балла с учётом очков за дуэли и стейджи. После штрафа у Бриско осталось «-67» в графе набранных очков. Таким образом, Бриско останется с отрицательным балансом баллов как минимум до третьего этапа чемпионата, который пройдёт в Техасе — за одну гонку NASCAR Cup Series можно заработать не более 61 балла.