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Пилот NASCAR Cup Series остался с -67 очками после штрафа

Пилот NASCAR Cup Series остался с -67 очками после штрафа
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Гонщик команды NASCAR Cup Series Joe Gibbs Racing Чейз Бриско остался с отрицательным балансом очков после штрафа, полученного за несоответствие машины техническим требованиям после «Дейтоны-500». Об этом сообщает пресс-служба серии.

На автомобиле Бриско была обнаружена нелегитимная модификация основания заднего спойлера. За это серия оштрафовала пилота на 100 очков в регулярном чемпионате. Кроме того, Бриско потеряет 10 бонусных очков плей-офф.

Чейз Бриско стартовал с поул-позиции в гонке, а финишировал на четвёртой позиции, набрав в общей сложности 33 балла с учётом очков за дуэли и стейджи. После штрафа у Бриско осталось «-67» в графе набранных очков. Таким образом, Бриско останется с отрицательным балансом баллов как минимум до третьего этапа чемпионата, который пройдёт в Техасе — за одну гонку NASCAR Cup Series можно заработать не более 61 балла.

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