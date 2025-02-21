Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бортолето: восхищаюсь физической формой Алонсо

Бортолето: восхищаюсь физической формой Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок Формулы-1 Габриэл Бортолето поделился мнением о двукратном чемпионе серии Фернандо Алонсо, выступающем за «Астон Мартин».

«Я много времени посвящаю тренировкам. Думаю, физическая форма чрезвычайно важна в Формуле-1. Нужно быть достаточно сильным, чтобы сесть за руль и не совершить там ни единой ошибки. Это важно. Но Фернандо всегда доводит дело до конца. Он тот парень, который провёл в Формуле-1 уже много лет, у него есть определённый возраст. Он один из тех, кем я больше всего восхищаюсь с точки зрения телосложения. У него одни из лучших физических данных в Формуле-1. И он всегда сохраняет концентрацию», — приводит слова Габриэле Бортолето F1oversteer.

Напомним, Алонсо дебютировал в Формуле-1 в 2001 году. В июле ему исполнится 44 года.

Алонсо является менеджером Бортолето.

Материалы по теме
Алонсо ответил, кто окажет больше пользы: Хэмилтон — «Феррари» или Ньюи — «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android