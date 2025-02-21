Президент ФИА заявил о потенциальном возвращении Формулы-1 на использование моторов V10

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем не исключил, что в будущем Формула-1 может вернуться к использованию десятицилиндровых силовых агрегатов (V10).

«Презентация Формулы-1 на этой неделе в Лондоне вызвала много положительных дискуссий о будущем спорта. В то время, как мы с нетерпением ждём введения в 2026 году новых правил по силовым установкам и шасси, нам стоит быть лидерами и в будущих технологических тенденциях автоспорта. Нам нужно рассмотреть ряд направлений, включая рёв моторов V10, работающих на устойчивом топливе.

Какое бы направление ни было выбрано, мы должны поддерживать команды и производителей в обеспечении контроля над расходами. Нам нужно предоставлять лучшее нашим болельщикам, и это будет в центре того, что мы делаем, наряду с важной работой по повышению безопасности на десятилетия вперёд. Мы должны дать гарантию будущим поколениям, что они будут наслаждаться Формулой-1», — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Racefans.

В последний раз V10 использовались в Формуле-1 в 2006 году только одной команде — «Торо Россо» — с условием ограничения максимальных оборотов. Последним же сезоном с десятицилиндровыми моторами стал сезон-2005.