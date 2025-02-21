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В Китае в автомобилях Volvo обнаружили поддельную акустику

В Китае в автомобилях Volvo обнаружили поддельную акустику
Volvo S60
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Владельцы Volvo в Китае обнаружили в своих автомобилях поддельные аудиосистемы, сообщает издание CarScoops. Первый такой случай произошёл, когда покупатель Volvo S60 получил акустику в качестве подарка от дилера и обнаружил, что название фирмы-производителя написано с ошибкой. Кроме того, не работала подсветка селектора коробки передач.

Как уточняет JoongAng Ilbo, с похожей проблемой столкнулись и другие владельцы Volvo в Китае. Причём ошибки в написании названия варьировались от случая к случаю. Были ли обнаружены такие же проблемы в других моделях, не сообщается.

Позднее Volvo Cars принесла извинения на своей странице в китайской социальной сети Weibo. В компании пообещали провести расследование и усилить надзор над качеством своей продукции.

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