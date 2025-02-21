«Они ничего не знают о гонках». Экс-босс «Альпин» раскритиковал команду

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр обрушился с критикой в адрес владельцев команды. Зафнауэр, который пришёл в Формулу-1 в конце 1990-х, стоял у истоков команды БАР, а затем работал в «Форс Индия» и «Астон Мартин», стал гостем подкаста Formula For Success и в беседе с Эдди Джорданом и Дэвидом Култхардом обвинил руководство французского концерна в некомпетентности.

«Во времена Эдди, Фрэнка Уильямса и Рона Денниса или Эдриана Рейнарда в БАР командами владели люди с глубоким пониманием автоспорта. Многие сами когда-то выступали в молодёжных гонках или были механиками, и у всех было глубокое понимание Формулы-1, — сказал Зафнауэр. — Даже Виджай Маллья — он гонялся в Индии и благодаря этому понимал гонки. Он дал нам достаточно времени проявить себя. Если ты понимаешь гонки, то знаешь, чего это стоит. Не бывает волшебной палочки, ради победы нужно долго и упорно работать, потому что соперники тоже неглупые.

Но новые владельцы такими не были. Они почти не понимали автоспорт. Они смотрели на команду Формулы-1 как на футбольный клуб, который в межсезонье может сменить пять игроков и из середняков прорваться в чемпионы. Но в Формуле-1 так не работает, она требует времени и развития год за годом. Эдриану Ньюи понадобилось пять лет, чтобы привести „Ред Булл“ к победам. „Мерседес“, купил „Браун“, который только что выиграл чемпионат, и им понадобилось пять лет, чтобы выиграть следующий. И это ещё хорошие примеры — далеко не все могут так быстро достичь такого уровня.

Я быстро понял, что владельцы „Рено“ или „Альпин“ ничего не знают о гонках. Их ожидания не соответствовали реальности. Они хотели добиться всего за один день, они хотели, чтобы я всех поувольнял, сменил 20% сотрудников. И когда я сказал, что не буду увольнять людей, которые справляются со своей работой, чтобы изменить культуру, я понял, что не смогу тут остаться».

Напомним, Зафнауэр занял место руководителя «Альпин» перед стартом сезона-2022 и был уволен до конца чемпионата 2023 года. Исполнительным директором команды в то время был Лоран Росси, который покинул должность за неделю до ухода Зафнауэра.