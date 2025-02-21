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Том Коронель дал совет Лиаму Лоусону

Том Коронель дал совет Лиаму Лоусону
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Гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о новоиспечённом напарнике четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, новозеландце Лиаме Лоусоне.

«Хельмут Марко очень умён, что он сразу же ставит Лиама на место, чтобы посмотреть, как он отреагирует. Например, как он может действовать под давлением. Тогда они сразу понимают, хороший у них вариант или средний, и им стоит сразу переходить к следующему.

Но Макс просто убивает всех. Он действительно лишил всех своих напарников участвовать в игре. Так что всё просто — ничего не стоит ожидать. Вот как нужно к этому подходить. Ничего не жди, и если ты сможешь к нему приблизиться, то это будет очень умно с твоей стороны», — приводит слова Тома Коронеля RacingNews365.

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