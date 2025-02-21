Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эстебан Окон объяснил, как он оказался в одной из ролей во французской комедии

Эстебан Окон объяснил, как он оказался в одной из ролей во французской комедии
Аудио-версия:
Комментарии

Французский гонщик «Хааса» Эстебан Окон высказался о своей небольшой роли во французской комедии «Медовый месяц с моей мамой» от платформы Netflix, релиз которой состоялся 12 февраля.

«Это случилось, потому что я дружу с актрисой Мишель Ларок. Она хотела, чтобы я снялся в небольшой сцене в фильме. Я сразу же согласился. Я хотел посмотреть, каково это, работать в киноиндустрии, насколько это отличается от того, что мы делаем в Формуле-1. Было очень весело сниматься. И фильм хорошо зашёл зрителям, сейчас он на втором месте по мировым рейтингам Netflix. Я очень рад за всех, кто усердно турдился над этой картиной. Будет ли это вторйо карьерой? Надеюсь, это не моё последнее появление в кино, потому что мне очень понравилось», — приводит слова Эстебана Окона RacingNews365.

Эстебану Окону 28 лет. Минувший сезон французский пилот провёл за команду «Альпин», сумев четырежды войти в топ-10 и один раз подняться на подиум, став вторым на Гран-при Сан-Паулу.

Материалы по теме
Фото
Эстебан Окон снялся во французской комедии от Netflix
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android