Монтойя: Ферстаппен скорее попадёт в аварию, чем позволит вам победить

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о четырёхкратном чемпионе мира, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Макс не любит проигрывать. Он скорее попадёт в аварию, чем позволит вам победить. Мы видели, как в конце прошлого года он делал вещи, которые повергали некоторых людей в шок. И мы спрашивали себя, зачем он это сделал? Когда он гонял против Льюиса и не брал при этом пленных, все думали, что наконец-то кто-то может бросить вызов Хэмилтону. Сейчас позиции изменились. И теперь, когда парень, который итак выигрывает, делает что-то такое, это вызывает сомнения. Это меняет восприятие», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи RacingNews365.

Напомним, Ферстаппен является чемпионом четырёх последних сезонов Формулы-1.