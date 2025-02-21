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Технический эксперт выразил недоумение решением «Кик-Заубера» в зоне диффузора

Технический эксперт выразил недоумение решением «Кик-Заубера» в зоне диффузора
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Бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон выразил недоумение диффузором нового болида «Кик-Заубер». По словам Андерсона, в команде пошли не совсем верным путём, уменьшив выходную зону у диффузора.

«Большинство команд отдали бы свою правую руку, чтобы иметь возможность увеличить выходную область у диффузора, поэтому у меня вопрос, почему вы уменьшили эту площадь?», — написал Гэри Андерсон в своей колонке на The Race.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будут выступать немец Нико Хюлькенберг и бразилец Габриэл Бортолето. По итогам сезона-2024 команда заняла последнее, 10-е место в Кубке конструкторов.

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