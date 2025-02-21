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Фаната, спилившего дерево, мешавшего обзоры на тестах «Феррари», оштрафовали

Фаната, спилившего дерево, мешавшего обзоры на тестах «Феррари», оштрафовали
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Болельщик «Феррари», спиливший дерево во время тестов «Феррари», был оштрафован. Об этом сообщает RacingNews365.

Как сообщает источник, мужчина был оштрафован за «нанесение ущерба природе в общественном месте».

Напомним, во время съёмочного дня команды Формулы-1 «Феррари» один из тифози залез на забор и спилил дерево, стоящее рядом с ним, поскольку оно мешало просмотру происходящего на трассе во Фьорано.

В «Феррари» решили провести съёмочный день сразу после окончания первой в истории общей презентации ливрей команд, где все коллективы собрались вместе.

Первым за руль болида SF-25 сел монегаск Шарль Леклер, который по итогам заездов вплотную приблизился к рекорду легендарного семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера.

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