Фаната, спилившего дерево, мешавшего обзоры на тестах «Феррари», оштрафовали

Болельщик «Феррари», спиливший дерево во время тестов «Феррари», был оштрафован. Об этом сообщает RacingNews365.

Как сообщает источник, мужчина был оштрафован за «нанесение ущерба природе в общественном месте».

Напомним, во время съёмочного дня команды Формулы-1 «Феррари» один из тифози залез на забор и спилил дерево, стоящее рядом с ним, поскольку оно мешало просмотру происходящего на трассе во Фьорано.

В «Феррари» решили провести съёмочный день сразу после окончания первой в истории общей презентации ливрей команд, где все коллективы собрались вместе.

Первым за руль болида SF-25 сел монегаск Шарль Леклер, который по итогам заездов вплотную приблизился к рекорду легендарного семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера.