Карякин рассказал о планах ФИА снять ограничения на выступления российских гонщиков

Победитель «Дакара»-2017 в категории квадроциклов Сергей Карякин сообщил, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем дал обещание открыть российским гонщиком доступ к международным соревнованиям без необходимости подписывать бумаги о нейтральном статусе, в преамбуле к которым сама федерация осуждает проведение СВО.

«Вчера состоялась очень важная встреча — для меня лично и для всего автоспорта.

Министр внешнеэкономических связей Вячеслав Юрьевич Ярин встретился с президентом Международной автомобильной федерации (ФИА), чтобы обсудить допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Президент ФИА заверил, что в ближайшее время даст поручение, позволяющее российским гонщикам участвовать в соревнованиях без подписания документов, осуждающих действия нашего правительства. Это может стать значительным шагом вперед, если не встретит серьезного сопротивления внутри системы ФИА.

Сейчас мы планируем попробовать заявиться на этап Кубка мира, чтобы оценить, насколько эффективным был этот диалог и какие новые возможности появились.

Будем следить за развитием ситуации и надеяться на положительные изменения для российского автоспорта!", — написал Сергей Карякин в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Сергея Карякина