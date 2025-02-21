Лиам Лоусон рассказал о своих задачах на сезон-2025

Новозеландский новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон высказался о своих задачах на сезон-2025 и о том, как он будет воспринимать своего напарника, четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Основная цель команды — выиграть Кубок конструкторов. Но, очевидно, в прошлом году им это не удалось, и это моя главная задача на этот сезон. Очевидно, мы делаем всё возможное, чтобы сделать машину быстрой. И мря задача, если мы в ситуации, когда мы можем выиграть Кубок конструкторов, выполнить свою работу. Думаю, именно в этом цель команды и её ожидания от меня, относительно моих целей в Формуле-1. Ферстаппен? Для меня нет лучшего пилота, на чьём примере можно учиться. Так что мне важно извлечь из этого максимум пользы, а не думать об этом с той стороны, которая окажет на меня дополнительный прессинг», — приводит слова Лоусона F1i.