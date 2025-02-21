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Мэнселл: я слышал, в «Ред Булл» проделали отличную работу зимой

Мэнселл: я слышал, в «Ред Булл» проделали отличную работу зимой
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Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл поделился ожиданиями от сезона-2025 Формулы-1.

«Как я слышал, в «Ред Булл» проделали отличную работу зимой, они смогли решить прошлогодние проблемы и добиться прогресса. Очевидно, что они будут в борьбе и постараются выиграть оба титула. «Макларен» отлично провёл прошлый сезон.

Если бы они смогли прибавить раньше в ходе сезона, то могли бы выиграть титул в личном зачёте. Я не сомневаюсь, что Ландо и Оскар снова бросят вызов соперникам. И не стоит забывать о «Мерседесе» с Расселлом. В итоге у нас есть четыре невероятные команды, которые принесут нам очень интересный сезон», — приводит слова Мэнселла Daily Mail.

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