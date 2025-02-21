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Алонсо: наша цель — вывести команду на вершину, у нас есть всё для этого

Алонсо: наша цель — вывести команду на вершину, у нас есть всё для этого
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Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик Фернандо Алонсо высказался о будущем команды «Астон Мартин».

«Если вы спросите меня, был ли у нас шанс доминировать в спорте без инфраструктуры и хорошей базы, я бы ответил, что шансов мало, как и без новой аэродинамической трубы. Но сейчас всё это у нас есть. И мы хотим реализовать своё стремление к успеху. Лоуренс Стролл подтверждает это своими инвестициями, так что у нас может быть только одна цель — вывести команду на вершину!» — рассказал Фернандо Алонсо на презентации F1 75.

По итогам прошлого сезона «Астон Мартин» стал пятым в Кубке конструкторов.

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