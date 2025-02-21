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Гюнтер Штайнер отозвал иск к «Хаасу», стороны достигли соглашения

Гюнтер Штайнер отозвал иск к «Хаасу», стороны достигли соглашения
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отозвал свой иск к американской команде. Об этом сообщает Motorsport.

Как информирует источник, стороны пришли к досудебному соглашению, после чего Штайнер отозвал свои претензии. О чём именно договорились Штайнер и Джин Хаас, не сообщается.

Напомним, Штайнер подал судебный иск против «Хааса» в связи с невыплаченными ему средствами в период с 2021 по 2023 год, а также с использованием его изображения в рекламных материалах и атрибутике команды.

В ответ «Хаас» подал встречный иск, указав, что Штайнер в автобиографической книге использовал личные фотографии, на которых были изображены товарные знаки компании Haas Automation, Inc. Штайнера обвиняли в нарушении авторских прав. Суд впоследствии отклонил иск команды.

Стоит отметить, что Штайнер отозвал свой иск с оговоркой о том, что он делает это досрочно, однако в случае невыполнения договорённостей он может повторно подать заявление в суд.

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