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Мэнселл рассказал, каким был бы идеальный старт сезона для Хэмилтона

Мэнселл рассказал, каким был бы идеальный старт сезона для Хэмилтона
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Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл высказался, каким был бы идеальный старт карьеры за «Феррари» для семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона.

«Для Льюиса было бы осуществлением мечты, если бы он выиграл первую же гонку «Феррари», потому что это задаст тон на весь оставшийся сезон. «Феррари» давно пора выиграть что личный чемпионат, что Кубок конструкторов. Потому я надеюсь, что с такой парой пилотов, как Шарль Леклер и Льюис Хэмлтон, они смогут это сделать. Было бы здорово, если бы Льюис выиграл ещё один титул, и я искренне желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Мэнселла Daily Mail.

Хэмилтон стал 13-м британским гонщиком в «Феррари» в Формуле-1 и первым постоянным пилотом за последние четверть века, если не считать единичного появления Оливера Бермана, когда он заменял Карлоса Сайнса.

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