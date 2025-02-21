Марк Маркес получил от «Дукати» невероятный подарок на день рождения

Команда «Дукати» преподнесла 32-летнему легендарному испанскому мотогонщику и шестикратному чемпиону серии MotoGP Марку Маркесу невероятный подарок на его день рождения (17 февраля спортсмену исполнилось 32 года).
Ещё в январе 2025 года Маркес тестировал мотоцикл Ducati Panigale V2S, и опубликовал пост в своих социальных сетях с подписью:
Марк Маркес
Фото: Из социальных сетей Марка Маркеса
«Мне прямо сейчас нужен этот байк!», — написал Маркес.
В день рождения гонщика, с официального аккаунта «Дукати» ответили на этот комментарий следующим образом:
«Мы тебя услышали. С днем рождения, Марк, наш подарок уже в пути».
Panigale V2S — это последняя модель мотоцикла итальянского производителя.